Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.12.19 22:56

"Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною

У Раді Європи вітають досягнення домовленості Тристоронньої контактної групи щодо обміну утримуваними особами.

"Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною

Про це написав у Twitter прессекретар Ради Європи Даніель Хольтген, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Добрі новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року", - заявив він.

Добрі новини, - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною 01

Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100