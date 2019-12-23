"Добрі новини", - у Раді Європи прокоментували домовленість про обмін полоненими між РФ і Україною

Про це написав у Twitter прессекретар Ради Європи Даніель Хольтген, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Добрі новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року", - заявив він.

Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.

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