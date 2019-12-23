Ощадбанк у 2020 році закриє 400-600 відділень з 2400

Про це глава наглядової ради "Ощадбанку" Байба Апіна розповіла в інтерв'ю виданню "FinClub", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас зараз 2,4 тис відділень. За планом має залишитися близько 1,8-2 тис. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси", - заявила Апіна.
За її словами, Ощадбанк вже почав оптимізацію мережі, оновивши понад 650 відділень. При цьому за старою моделлю все ще працюють близько 1,8 тис філій.
"Наступного року нам потрібно зробити вибір: переформатувати їх під нову бізнес-модель чи скоротити. І затягувати цей процес ми не можемо, тому що це негативно впливає на ефективність роботи банку", - зазначила глава Наглядової ради Ощадбанку.
Вона уточнила, що фахівці фінустанови також працюють над перенесенням сервісів із відділень в онлайн-режим.
"Адже філія - це тільки один із видів надання банківських сервісів. Можна надавати послуги онлайн, можна в партнерстві з кимось", - додала Апіна.