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23.12.19 23:39

Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

Робочим варіантом, який розглядався під час тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-ЄС в Берліні 19 грудня, був варіант, коли між "Газпромом" і українським оператором ГТС буде європейська компанія, яка отримуватиме газ на кордоні Україна-РФ.

Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.

"На жаль, не вдалося цього досягти, оскільки ця європейська компанія зараз відмовилася", - сказав він

"Але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" в Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Італії, отримуватимуть газ на кордоні Україна-РФ і зможуть потім продавати цей газ, зокрема, і в Україні за ціною, яка нижче ціни європейської плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - додав Вітренко.

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