Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом - ще одне порушення суверенітету України, - Лінкявічюс

Про це в Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Будівництво залізниці Керченським мостом між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну окупацію Криму", - написав дипломат.
Нагадаємо, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.
Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.