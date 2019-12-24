Видання "Страна" опублікувало фейк російських пропагандистів про загибель 4 співробітників СБУ на Закарпатті, - Бутусов

Про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Черговий фейк російської пропаганди про "загибель опергрупи СБУ на кордоні з Угорщиною" вкинув проросійський сайт "Страна".

Жоден співробітник СБУ, жоден співробітник інших силових структур України на кордоні з Угорщиною не гинули, таку інформацію в Україні не приховують, ми не РФ, і, звичайно, я спеціально перевірив ці дані у деяких співробітників СБУ в Києві та на Закарпатті.

Дивовижно безглузду і страшну брехню сьогодні о 21:59 вкинув головний проросійський сайт українського інтернету "Страна":

"Цілу групу оперативників СБУ, до якої входили чотири офіцери, два тижні тому виявили вбитими на околицях містечка Виноградів на Закарпатті поблизу кордону з Угорщиною.

Про це "Стране" розповіло джерело в СБУ.

За словами офіцера спецслужби, знайдено мертвими чотирьох співробітників СБУ. За інформацією "Страны", оперативна група СБУ з трьох офіцерів столичного главку і прикомандированого до них співробітника районного управління спецслужби виконувала завдання з документування трафіку контрабанди через так звану приватну ділянку кордону України з Угорщиною та Румунією.

Про цю ділянку раніше багато писали в центральних і регіональних ЗМІ: справа в тому, що безпосередньо вздовж кордону України місцеві контрабандисти викупили і побудували безліч приватних домоволодінь. Через які і здійснювалася контрабанда з України.

Мабуть, СБУ вчергове спробувала з'ясувати, що відбувається на цій ділянці кордону. Але тут на них чекала пастка: оперативну групу просто вбили.

За інформацією джерел "Страны" в СБУ, спецслужба злила інформацію місцевим бандитам про прибуття спецгрупи оперативників. Після того як з опергрупою було втрачено зв'язок, їх почали шукати. І знайшли мертвими, всі тіла були зі слідами катувань. Людей вбито контрольними пострілами в голову".

Текст підписано Олександром Сибірцевим. Таким же ім'ям підписувалося багато вигадок "Страны" про війну на Донбасі - як нібито українці першими відкривають вогонь, як вони нападають самі, як зазнають величезних втрат - і все це завжди підписується невідомими джерелами. Головред "Страны" Ігор Гужва продовжує вести інформаційну війну проти України - цинічно і підло. І як зазвичай, у тісній зв'язці із засобами масової інформації РФ. Ось це реальна інформаційна війна і дестабілізація.

Поки наші офіційні структури розгойдаються до ранку, російські ЗМІ вже взялися за рознесення цієї брехні по всьому інтернету з посиланням на "Страну".

На жаль, у нас інформаційне реагування дуже повільне завжди, системи роботи на шостому році війни у ​​держави немає. Тому це наша відповідальність, громадянського суспільства - не допомагати ворогу поширенням брехні".

Також читайте: Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС



