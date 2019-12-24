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24.12.19 08:10

Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Українська сторона працює над системою договорів, які мінімізують або повністю виключать дуже великий ризик того, що "Газпром" після відмови НАК "Нафтогаз України" від позовів до російської компанії відмовиться від домовленостей щодо транзиту.

Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в ефірі "Громадського" в понеділок увечері.

"Це дуже складна така справа, тому є ризик того, що навіть ці домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані", - сказав він.

"Я сподіваюся, що конструктивна, сумлінна робота з усіх боків зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив Вітренко.

Він додав, що в "Нафтогазі" розраховують на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України, що все-таки буде певний тиск на російську сторону, щоб документи було підписано вже цього тижня, і підписаний 20 грудня тристоронній міжурядовий протокол був впроваджений у життя і не залишився тільки на папері.

Він нагадав, що "Газпром" і "Нафтогаз" мають відкликати багато позовів, і в юридичних командах обох компаній багато іноземних юристів, які від завтра по обіді і в середу будуть святкувати Різдво. Зокрема, за словами Вітренка, у НАК такі юристи працюють у Норвегії, Швеції, Нідерландах, Швейцарії, Англії, - це дуже складна робота.

"Ми все ж сподіваємося, що ми вийдемо на кінець тижня на підписання всіх документів", - заявив топменеджер НАК.

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