Речниця Палати представників США Пелосі заявила, що не знає деталей подальшої процедури імпічменту Трампу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Палата представників не може вибрати осіб, відповідальних за імпічмент, поки не дізнаємося, якого роду судовий розгляд буде вести Сенат", - написала Пелосі у Twitter.

"Президент Трамп заблокував (надання свідчень. - Ред.) від свідків з його сторони, а також передачу документів з Палати представників і від американського народу - за надуманими скаргами про хід справи в Палаті. Яке у нього виправдання зараз?" - додала вона.

Зі свого боку Мітч Макконнелл заявив на телеканалі Fox News, що республіканці не перешкоджатимуть наданню свідчень у передбачений процедурою момент. Він зазначив, що хотів би вдатися до тих же способів проведення розгляду, які використовувалися під час імпічменту президенту Біллу Клінтону.

Він також заявив, що Пелосі "очевидно, вірить, що вона може зауважувати, як вести процес (імпічменту. - Ред.)". Водночас, за словами Макконнелла, Пелосі так і не передала необхідні папери в Сенат.

"Документи фізично необхідно доставити в Сенат, і ми не можемо продовжувати, поки речниця не зробить цього", - зазначив він.

Макконнелл підкреслив, що "рано чи пізно" Пелосі все-таки передасть документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Західні ЗМІ нагадують, що раніше конгресмени-демократи запросили у чотирьох нинішніх і колишніх співробітників апарату Білого дому надати свідчення в Сенаті. Однак Трамп заборонив їм це робити.

Демократи ініціювали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. В ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.

У результаті минулого тижня Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення. Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках передбачено судовий процес, у якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування. Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

Більшість у Сенаті зараз належить партії Трампа, республіканцям - 53 місця. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.