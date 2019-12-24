Противник 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Лебединського - із гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Старогнатівка - зі станкового протитанкового гранатомета;
- біля Василівки - зі стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Широкине - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів неподалік Південного.
"Учора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
"Із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисниках населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресцентрі ОС.