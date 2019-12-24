Усі чотири посли США в Україні були ставлениками Сороса, - Джуліані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє журнал New York.

Зазначається, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зробив відповідну заяву в інтерв'ю журналу 8 грудня після повернення в Нью-Йорк з поїздки в Україну.

Джуліані стверджує, що Сорос "контролював" Йованович.

"Усі чотири посли там, у Києві, були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - заявив адвокат Трампа.

Нагадаємо, раніше Джуліані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Україну у справі про імпічмент Трампу.

Юрист заявив, що Йованович навмисне не видавала візи свідкам, які володіли інформацією щодо корупційної діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байден і його сина Гантера.

Як повідомлялося, Марі Йованович, експосол США в Україні, була несподівано відкликана зі свого поста у травні. За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту Джорджа Кента, Джуліані здійснював щодо Йованович "наклепницьку кампанію".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.