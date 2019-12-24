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24.12.19 08:04

Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Фінляндія засудила запуск руху поїздів окупантів так званим кримським мостом через Керченську протоку.

Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Фінляндії у Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні МЗС Фінляндії також поширило заяву Європейського Союзу, яка засуджує запуск руху поїздів Керченським мостом.

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Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку 01

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченським мостом.

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

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