За минулий тиждень вогонь забрав життя 46 осіб, вода - 12, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, протягом тижня виникло 2 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинуло 7 осіб і постраждало 18 осіб.

Також повідомляється, що від початку тижня зареєстровано 1 тис. 363 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 146 осіб.

"Ліквідовано 1 тис. 16 пожеж, врятовано на пожежах 144 особи та не допущено знищення вогнем 378 будівель і 52 од. техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 671 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 273 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 757 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

Як повідомлялося раніше, від початку року пожежі в Україні забрали життя 1705 осіб.