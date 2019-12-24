Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.

"Щоб ми нікого не обманювали: ми купуємо газ у фірми X, фірма X купує у "Газпрому". Таким чином, ми нібито у "Газпрому" не купуємо, але де-факто "Газпром" продав фірмі-посереднику - газ іде в Україну, але спочатку він проходить через Україну і стає дорожчим, з одного боку, а з другого, - ми отримуємо плату за транзит, і потім він через реверс, там Словаччина, повертається в Україну", - сказав депутат.

Герус вважає, що якби цей газ "Нафтогаз" купував напряму, то "по суті, по формі ситуація не сильно б відрізнялася".

"Якщо ми купуємо газ у фірми X, яка купила цей газ у "Газпрому" і додала свою націнку і продає його нам, це дуже принципова патріотична позиція, і ми не розуміємо, звідки цей газ прийшов? Ми кого хочемо обдурити? Для чого цей отакий пафос і навіть, я б сказав, обман суспільства. Ми розуміємо, що це газ походженням з Російської Федерації, тому що РФ як велика газова бензоколонка поставляє газ у всю Східну і Центральну Європу", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося вийти на підписання всіх документів на кінець тижня, - Вітренко про договір щодо газу з Росією

Очільник енергетичного комітету наголосив, що, на його думку, з цим "псевдопатріотизмом намагаються людей трішки обдурити".

"Ми ж кого обманюємо? Самі себе обманюємо. Я просто не розумію, чому ми намагаємося обманути когось. Ми купуємо сьогодні і останні 5 років ми купували де-факто російський газ", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що вже 5 українських компаній підписали контракти з "Газпромом" на прямі поставки газу.

Зазначимо, що можливість відновлення прямого постачання російського газу до України передбачена також і в підписаному протоколі про транзит газу.

Україна не купує газ напряму у "Газпрому" з листопада 2015 року, тобто вже 4 роки. Попри це, імпортний газ, який надходить до українських споживачів, має переважно російське походження. Його Україна купує у Польщі, Словаччини, Угорщини та інших країн на своєму західному кордоні.