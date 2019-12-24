Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд

Про це заявив депутат (СН) Андрій Герус, глава енергетичного комітету Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

Він зазначив, що $3 млрд, які погодився виплатити "Газпром" - відчутна сума для "Нафтогазу".

"По-перше, у них (у "Нафтогазу". - Ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися в збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє – "Нафтогаз" - це державна компанія, відповідно це дивіденди для держави - це поповнення державного бюджету", - розповів Герус.

Читайте також: Кого ми дуримо? Сьогодні і останні 5 років ми де-факто купували російський газ, - Герус