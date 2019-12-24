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24.12.19 09:23

Через суттєве погіршення погоди на дорогах Карпатського регіону можливе обмеження руху транспорту, - ДСНС

За прогнозами "Укргідрометцентру", 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; у Карпатах - значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Через суттєве погіршення погоди на дорогах Карпатського регіону можливе обмеження руху транспорту, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

Протягом 24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

У Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили в "Укравтодорі", станом на 06:00 год. 24.12.2019 р. опади у вигляді снігу з дощем спостерігаються у Львівській області, дощі в східних, центральних і південних областях; в Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без істотних опадів.

Середня температура повітря -1+5°С, на півдні до +5+8°С.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре.

На перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах. Температура повітря -1+3°С. Покриття мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Висота снігового покрову 3 см.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

З метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів до 09:00 год. 24.12.2019 р.

Львівська область - з 20:00 год 23.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів на дорогах державного значення:

Івано-Франківська область - з 2:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення:

Закарпатська область - з 00:00 год. 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

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