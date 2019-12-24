Новітній російський винищувач Су-57 розбився в тайзі

Про це повідомило агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про модель винищувача Т-50 Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу, який здійснював заводські випробування.

За даними агентства, на озброєнні частин Східного військового округу немає літаків Су-57.

Пресслужба заводу поки від коментарів утримується.

"РИА Новости" пише, що основними версіями того, що сталося, є несправність літака і помилка пілотування. Інформацію про катастрофу підтвердили агентству в уряді краю.

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Перші випробування Су-57 відбулися в 2010 році. Основними перевагами нового літака є висока маневреність, можливість здійснювати надзвукові польоти, новий комплекс бортового устаткування і мала помітність.

Винищувач п'ятого покоління Су-57 призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей.