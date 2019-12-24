СБУ оголосила про підозру меру Коростишева Івану Кохану: інкримінують розтрату 800 тисяч гривень. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники спецслужби встановили, що чиновник не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт за кошти, які виділяються на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти.

"Правоохоронці ініціювали проведення комплексної судової будівельно-технічної автодорожньої, економічної експертизи фінансово-бухгалтерської документації, вилученої у ході раніше проведених обшуків.

Експертиза підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

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23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників Служби безпеки України посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.