Антикорупційний суд відправив під нічний домашній арешт експершу заступницю голови Міграційної служби Пімахову

"Суд задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 21 лютого 2020 року", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

Крім того, на Пімахову покладено низку процесуальних обов'язків, а саме: носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби, - САП

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року співробітники НАБУ проводили обшук у першої заступниці голови ДМС Д.Пімахової.

Нагадаємо, 29 листопада ввечері пресслужба Держміграції повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ, сина ексрегіонала Боярського, під час спроби дати хабар заступниці голови Держміграції Пімаховій.

НАБУ зі свого боку заявило: "ГПУ і СБУ незаконно втрутилися в спецоперацію". Водночас СБУ провела обшуки в НАБУ.

А заступниця голови Держміграції Пімахова, розповідаючи подробиці спецоперації, заявила: виявилося, що Тітенков був Боярським і агентом НАБУ зі спецтехнікою.

19 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишній першій заступниці глави Держміграційної служби в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.368 ККУ, а саме в проханні надати і отриманні посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, вчинення такою посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.