На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті Місії, передає Цензор.НЕТ.

"21 і 22 грудня спостерігачі зафіксували довгі черги на блокпостах уздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях. 21 грудня у Луганській області на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Станиці Луганської команда Місії у трьох випадках бачила до 1000 осіб, які чекали на перетин у напрямку непідконтрольних урядові районів, а в двох випадках до 600 осіб чекали на перетин у напрямку підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

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"21 грудня у Донецькій області на блокпості поблизу н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала понад 200 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів. На блокпості біля н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) спостерігачі бачили понад 400 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів, а на КПВВ біля Мар’їнки — понад 200 пішоходів, які очікували на перетин у напрямку непідконтрольних урядові районів. Крім того, на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала понад 300 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів. 22 грудня на блокпості неподалік н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) команда СММ зафіксувала понад 200 пішоходів і більше 400 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів, а також понад 350 пішоходів у черзі в протилежному напрямку. Того ж дня на КПВВ біля н. п. Новотроїцьке (підконтрольний урядові, 57 км на північний захід від Донецька) члени патруля Місії не зафіксували пасажиро-транспортного руху в межах КПВВ, проте бачили 100 пішоходів і 100 транспортних засобів у черзі в напрямку непідконтрольних урядові районів. Співробітник Державної прикордонної служби України повідомив про те, що КПВВ тимчасово не функціонує у зв'язку з ремонтом електромережі. Пізніше того ж дня спостерігачі бачили, що КПВВ функціонував, однак кількість людей і транспортних засобів у черзі була аналогічною", - зазначили спостерігачі ОБСЄ.

"21 і 22 грудня 6 людей на блокпості біля Кремінця повідомили спостерігачам про те, що ночували у своїх автомобілях, щоб зберегти місця у черзі. Члени патруля Місії також бачили, що люди, які стоять у черзі на блокпості, залишають ділянку з твердим покриттям, щоб сходити в туалет у кущах неподалік, незважаючи на небезпеку через міни та невибухлі боєприпаси. За словами людей, які стояли в черзі, єдині туалети розташовані поблизу блокпоста", - акцентували спостерігачі.