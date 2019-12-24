Суд заарештував без права застави водія "Шевроле", який збив насмерть подружжя велосипедистів під Києвом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобілю "Шевроле" перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися в попутному напрямку. Унаслідок події чоловік та жінка, 1974 років народження, зазнали смертельних травм. Водія авто поліцейські затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а в подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Запобіжний захід йому обере суд.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено низку відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.