П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Повідомлення про ДТП у Дніпровському районі столиці в чергову частину надійшло о 21:30. Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобілю "Міцубісі" не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок цього семеро пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпіталізовано до лікарні"- сказано в повідомленні.

Відповідно до проведеного правоохоронцями тесту, 67-річна жінка-водій легковика перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що механізм і причини ДТП будуть встановлені після проведення усіх слідчих дій і судових експертиз.

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"Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.