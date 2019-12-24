53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В ЄС ще в 2006 році визнали цифрову грамотність, як одну з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте, ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок", - написав Гончарук.

Він зазначив, що в Україні впроваджують національну програму цифрової грамотності, щоб українці мали рівні права в користуванні всіма перевагами новітніх технологій. Старт онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" заплановано на 21 січня 2020 року.

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Гончарук також зазначив, що уряд прагне, щоб 100% державних послуг з часом стали доступні онлайн - "без чиновників, черг і необхідності кудись ходити".

"Люди не повинні стояти за довідкою в черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями", - підкреслив глава уряду.