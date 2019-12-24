Убивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

12:05 Юлию Кузьменко доставили в Аппеляционный суд, она находится в клетке в зале. Заседание пока что не начинается.

Представителей прокуратуры, которые не явились на предыдущее заседание по Кузьменко, пока нет.

11:55В помещении суда, в коридоре, ведущем в зал 201, выстроилась большая очередь из желающих попасть на заседание. Всех регистрируют и обыскивают.

Нагадаємо, вчора під час розгляду апеляції щодо іншого підозрюваного у справі Шеремета, Андрія Антоненка, суддя своєю постановою обмежив кількість людей у залі до 35.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.