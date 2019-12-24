Центр "Самотужка" збирає кошти на програму реабілітації дітей з ДЦП та аутизмом із малозабезпечених сімей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні центру в Facebook.

Як зазначається, абсолютній більшості дітей з ДЦП, аутизмом, фізичним відставанням, недоношеним діткам показані заняття в басейні і фізкультура з масажами. За місяць уже понад 50 дітей з батьками встигли відвідати його.

"На жаль, не у всіх батьків є можливість забезпечити повноцінну реабілітацію. Саме для таких дітей ми продовжуємо збирати кошти. Вже зібрані кошти для 80 дітей, які отримають три місяці безкоштовних занять. Перші 12 дітей вже займаються в "Самотужці "безкоштовно. Але загальна кількість діток, яким потрібна така допомога, набагато більша", - йдеться в повідомленні.

Зараз центр збирає кошти на ще 50 безкоштовних тримісячних курсів для діток з малозабезпечених сімей.

"Проєкт зі збору коштів ми реалізуємо разом з Благодійним Фондом Сім'ї Нечитайло та Українською біржею благодійності", - повідомили в "самотужки".

Як зазначається, дітям з ДЦП потрібна постійна реабілітація. Крім основних занять з реабілітологами, діткам з таким захворюванням дуже потрібен правильний басейн, де буде тепла вода і прохолодне повітря в приміщенні, щоб нервова система розслабилася, а тіло не перегрівалося, тоді ефект буде найбільш сильним. Щоб діти могли відвідувати такі заняття в Україні, фонд запустив соціальний проєкт "Самотужка", який дозволить дітям із малозабезпечених сімей проходити лікувальну фізкультуру на постійній основі.

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"Зібрані на Українській Біржі Благодійності кошти дозволили авансувати будівельні роботи і відкрити основну частину центру з басейном і залом для фізичної реабілітації. Постачальники обладнання для очищення води і підтримки необхідної температури і вологості досі чекають оплату основної частини обладнання. А ми докладаємо зусиль, щоб знайти друзів і партнерів, які допоможуть нам. Важливо, що зібрані кошти дозволять нам до Новорічних свят запустити річну програму безкоштовної реабілітації для 28 дітей з малозабезпечених сімей. Діти потребують саме вашої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Багато сімей дуже чекали відкриття цього центру, серед них і батьки 4-річного Сашка. Його мама Тетяна розповідає, як їй пропонували залишити новонароджене немовля, тому що шансів на повноцінне життя майже не було. Але молоді батьки не злякалися і почали шукати, як допомогти дитині. Вони проходили курси реабілітації в Україні та за кордоном. Найбільший прогрес у дитини з'явився під час занять в "Самотужці". Хлопчик навіть почав перевертатися самостійно. Батьки не вірили, що це взагалі можливо. Зараз хлопчик вже самостійно піднімається. Якщо продовжити курс занять на воді, яка дає можливість дитині з ДЦП робити більше вправ, він зможе не тільки вставати, а ще й почати ходити. Такі надії у тренера і надії у батьків.

Новий центр з басейном - це шанс для Саші та інших дітей навчитися самостійно рухатися, ходити. Це єдина можливість продовжити постійну реабілітацію і наблизити довгоочікуваний перший крок!

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"Центру необхідна ваша допомога в завершенні ремонтних робіт, оплаті обладнання та запуск безкоштовної програми для малозабезпечених сімей. Нам потрібна ваша підтримка!", - сказано в повідомленні Фонду.