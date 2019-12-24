Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, 24 грудня законопроєкт №2116 повернуто до парламенту за підписом глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Закон "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР" передбачає, що президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України. Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє свого першого заступника і заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без погодження з Кабінетом Міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов

Директор ДБР зможе мати не більше трьох заступників. У разі відсутності директора його повноваження здійснює перший заступник директора бюро, а в разі його відсутності - один із заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

Директори територіальних управлінь (а не органів, як зараз вони називаються в законі) ДБР і їхні заступники, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники призначаються і звільняються директором ДБР не за поданнями конкурсної комісії, яка відбирає директора бюро, а конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади працівників ДБР. Положення про ці конкурсні комісії і порядок проведення відкритих конкурсів затверджує директор ДБР. Працівники апарату ДБР призначаються директором бюро на термін його повноважень і можуть бути звільнені ним достроково з ініціативи директора ДБР або керівника апарату директора.

У ст.1 закону прописано, що ДБР є "державним правоохоронним органом", на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Нині передбачено, що ДБР є "центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність".

Також читайте: Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська

Із закону вилучено п.4 ст.4, згідно з яким незалежність ДБР від незаконного втручання в його діяльність гарантується, зокрема, "колегіальним ухваленням найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро розслідувань".

Положення про Раду громадського контролю при ДБР і порядку її формування затверджується відтепер президентом України, а не Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес з перезапуску органу.