Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що ми запустили сервіс check.gov.ua - офіційно проголосували на засіданні Кабміну. ​​Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх на папері з мокрою печаткою", - написав він.

Він зазначив, що зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рацс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток.

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За словами Дубілета, сервіс працює так:

Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код.

2. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

Міністр додав, що часто в місцях надання послуг є каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, будуть заощаджені не тільки час, а й гроші.

Однак Дубілет зазначив, що Поки що до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом. Крім то того, посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг будуть змінені протягом місяця. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати і електронні сервіси.

"Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Запрошую приватний бізнес також почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції ", - написав він додавши, що з моменту ідеї до моменту запуску сервісу пройшло всього трохи більше місяця.

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Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.