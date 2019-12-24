Українського воїна поранено на Донбасі, з початку доби - шість ворожих обстрілів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вночі, з 02.35, протягом півгодини, від Докучаєвська ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках н.п. Березове.

З 06.35, протягом години, ворог двічі вів обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння", - сказано в повідомленні.

Крім того, за інформацією відомства, застосовуючи гранатомети і стрілецьке озброєння російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми.

"Наші герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння.

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За наявною інформацією, в результаті прицільних ворожих обстрілів було поранено одного нашого захисника. Воїн доставлений у військовий мобільний госпіталь. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.