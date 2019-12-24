Снайпера "Омеги" Хмеля, підозрюваного у вбивстві на Майдані Олександра Храпаченка, відпустили з-під домашнього арешту

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Судді відпустили підозрюваного у вбивстві за клопотанням прокурора. Хмеля зобов'язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.

Суд передав кримінальне провадження проти Хмеля в управління спецрозслідування Державного бюро розслідувань.

Кримінальне провадження тимчасово зупинили з серпня 2019 року. Оскільки захист відправив запит до Швейцарії на надання міжнародно-правової допомоги.

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Нагадаємо, Дмитро Хмель служив у спецназі "Омега" під час подій Майдану. Його підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Зараз триває досудове слідство і Хмель перебуває в статусі підозрюваного. За версією слідства Хмель вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

5 червня 2019 року Хмеля відпустили під домашній арешт.