Найманці РФ збільшують інтенсивність тренувань на полігонах і поповнюють боєкомплект для РСЗВ, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"В артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки на полігони для тренувань і навчань із стріляниною. При цьому в грудні ц.р. контроль виконання вправ стрільб в артилерійських підрозділах здійснювався старшими офіцерами, які в складі спеціальних комісій прибували з території РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, окупанти поповнюють боєкомплект артилерійських підрозділів, в т. ч. для реактивних систем залпового вогню.

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