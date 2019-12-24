Антоненко і Кузьменко познайомилися через ДТП і бачилися до вибуху автомобіля Шеремета всього двічі, - адвокат Добош

Про це заявив в Апеляційному суді адвокат Кузьменко Влад Добош, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2016 році Кузьменко познайомилася з Антоненком після того, як його дружину і дитину збила машина - Юлія стала випадковим свідком цієї ДТП.

Адвокат надав суду листування Антоненка і Кузьменко, де вони обмінюються номерами телефонів після того, як Кузьменко побачила пост Антоненка про пошук свідків.

"Вони зустрічалися один раз, поговорили про ДТП, а потім ще раз зустрілися випадково. Це дві їхні єдині зустрічі до вбивства Шеремета. Яну Дугарь ні Антоненко, ні Кузьменко, на той момент не знали взагалі", - зазначив Добош.

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Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.