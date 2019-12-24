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24.12.19 14:24

Країни Заходу і НАТО відреагують війною на спробу Росії порушити суверенітет Білорусі, - Лукашенко

Країни Заходу і НАТО відреагують відповідним чином у разі будь-яких спроб Росії порушити суверенітет Білорусі.

Країни Заходу і НАТО відреагують війною на спробу Росії порушити суверенітет Білорусі, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Класично загроза суверенітету існує завжди і навіть для Росії. Але я не відчуваю зростання загрози суверенітету Білорусі. Якщо ця загроза з боку Росії, як дехто каже, виникне, і раптом вона спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує не тільки світова спільнота - вони вже будуть втягнутими у війну. Цього вже країни НАТО не перенесуть, бо вони вважатимуть це за загрозу їм. У цьому сенсі вони у чомусь матимуть рацію", - сказав Лукашенко.

Але, на думку президента Білорусі, подібний "головний біль" Росії не потрібен.

"Росія звичайно буде діяти акуратно, обережно. Загроза з'явиться тоді, небезпечна загроза, коли у нас буде зовсім погано з економікою. Коли людям неможливо буде все це винести. Це єдина причина. Поки я при владі, це єдина загроза", - зазначив Лукашенко.

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"Ми не колосально величезна країна з величезними ресурсами, але перебуваємо в центрі "котла". Тут сьогодні перетинаються всі інтереси із Заходу на Схід, і не тільки російські, з півдня на північ. Ось тут так склалася ситуація. І перебуваючи в цьому котлі, треба поводитися настільки точно, тонко і акуратно, щоб тебе не зварили в цьому котлі", - додав президент Білорусі.

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