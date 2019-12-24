Суд залишив під вартою 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Наступне засідання призначено на 14 січня

Таке рішення ухвалив сьогодні на засіданні Святошинський районний суд Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Наступне засідання відбудеться 14 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Під вартою перебувають колишній заступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський і солдати спецроти Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко, яких підозрюють у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Під час сьогоднішнього засідання прокурори, як і обіцяли напередодні, не клопотали про зміну запобіжного заходу підозрюваним.

Засідання було присвячено зачитуванню балістичної експертизи суддею. Суддя назвав типи зброї, з яких були випущені кулі. Частково визначити типи зброї не вдалося. Суддя зазначив, що на цей момент не були проведені експертизи, які показали б, чи стріляли зі зброї беркутівців чи ні. Таку експертизу ще належить провести.