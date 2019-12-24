Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долари має бути ціна на газ? Та вона не може такою бути, бо ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, щодо нафти особливо: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок у 25 млн тонн нафти і в 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся", - заявив Лукашенко.

Після цих слів у Москві сказали, що вихід Білорусі з російського ринку призведе до того, що нафта і газ коштуватимуть Мінську дорожче, додав Лукашенко.

"А я навів приклад: коли ви почали "собачитися" з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід - Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Тож ще невідомо, що буде далі. Але ви плюнули і почали це робити. Я вчиню так само, Володимире Володимировичу. Я шукатиму альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую", - наголосив президент Білорусі.

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Як альтернативу Лукашенко має намір використовувати реверс нафти. "Я можу через Польщу, вони пропонують (це найдешевший маршрут), взяти саудівську або американську нафту, що дешевше з ринку в Гданську, і по трубі завезти реверсом", - зазначив він.

Як нагадав Лукашенко, в Білорусі три труби нафтопроводу "Дружба" з Росією.

"На першому етапі я забираю одну трубу і реверсом поставляю нафту до нас на НПЗ Північний і Південний, а потім переробляю. Цього року ми повністю закінчили модернізацію цих НПЗ, там глибина переробки, як у Європі. Піде нормально, я заберу реверсом другу трубу. У Росії залишиться одна. Росія поставляє під 70 млн тонн цими трубами на преміальний західний ринок. Якщо я заберу 2 труби, у неї залишиться десь 20 млн тонн. І я ставлю питання: ви навіщо мене заганяєте у вирішення питання в такий спосіб? Я цього не хочу", - підкреслив президент Білорусі.

Лукашенко додав, що себе республіка нафтою і так забезпечує.

"У нас видобувається приблизно 2 млн тонн нафти. Ми в будь-якому разі бензобак будь-якому білорусу заллємо. Але нам для економіки потрібна нафта - трохи більше 6 млн тонн, щоб повністю себе забезпечити. Але ми у Росії купуємо 25 млн тонн", - зазначив він.

Лукашенко також звернув увагу, що Білорусь є третім споживачем російського природного газу після Німеччини та Італії.

"Ви хочете цей ринок втратити? Ні", - підсумував він.