Українському воїну Олександру Борисову терміново потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання, - волонтерка Юсупова

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже терміново потрібні ліки для онкохворого воїна з лейкозом, "Весаноїд". Ліки дорогі, одна упаковка коштує 9 тис., потрібно 5. Олександр Борисов лежить у відділенні гематології київського госпіталю. Одну упаковку я куплю, гроші є, потрібно ще 4 банки. Усі звіти щодо закупівель медикаментів і медапаратів я публікую у себе на сторінці", - написала вона.

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Для тих, хто хоче допомогти: картки 4627 0551 5012 8394 (Приват) і 5358 3853 2000 2464 (Монобанк), Юсупова Наталя.





Фото: Юсупова/Facebook