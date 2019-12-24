Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що. Поговоримо про зачистку прокурорів під виглядом "реформи". Бо назвати реформою те, що відбувається в поки що ГПУ останні чотири місяці, назвати важко. Історію про призначення керівником групи прокурорів О.Лукашенка в день підписання підозри трьом "підозрюваним" у вбивстві Шеремета ви вже читали. Призначили 12 грудня - підписав, не будучи в матеріалі (логічно, слідство триває більше трьох років) підозри під погрозою звільнення 12 грудня - був звільнений рівно за тиждень 19 грудня, бо бач, не пройшов "атестацію". Використали і викинули як непотріб?" - написала вона.

"Тепер про не менш цікаві справи за останні п’ять років. Не пройшов "співбесіду" (беру в лапки свідомо) Вадим Приймачок, слідчий у справі Януковича про держзраду, слідчий з всіх кримських справ (військовий напрямок). Саме він оголошував підозри усім чиновникам з РФ та суддям конституційного суду РФ. Саме він разом із кількома іншими прокурорами Військової прокуратури оголошений у розшук рішенням рос.суду, заочно заарештований у РФ за діяльність на користь України. Саме він відповідав за підготовку матеріалів для МЗС у справах проти Росії в міжнародних судах. Саме він особисто готував та формував докази для українського МЗС, аби довести: Росія - агресор.

І що? А його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори!"", - додала Сарган.

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"Іван Пузиревський. Другий прокурор у справі "торнадівців", який був у цій справі від початку і до кінця разом із іншим прокурором. І в першій інстанції, і в апеляції ці прокурори довели, що "торнадівці" мають нести покарання за ті злочини, які чинили на території АТО. Хлопці з військової прокуратури витримали всі приниження, обливання сечею і гімном прямо в судових засіданнях. Але довели справи до вироків злочинцям.

І що? Його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори"!" - продовжила вона.

"Що чекає на інших, боюся прогнозувати. Бо є ще одна важлива справа, що слухалася в Оболонському райсуді, і попри на затягування і спроби зриву процесу з боку адвокатів, прокурори довели до вироку - 13 років президенту-втікачу Януковичу.

Зараз руками нових керівників та кураторів справу готують до зливу в апеляції", - акцентувала Сарган.

"Скільки звільнено справжніх фахівців? Багато! Мета? Виставляти на суди тупих виконавців. Схожих ми вже бачили в 2010-2012 роках.

Про це не голосять "активісти" під ГПУ, про це не пишуть грантоїди і не знімають кіна.

Тим часом готують до обміну в терміновому порядку "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані взимку 2014 року. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмувала Сарган.

"Кажуть, два заступники - Касько і Чумак - спробували таки пройти тести на знання про застосування службового коня в роботі прокурорів. То перший здав на 32, а другий - на 10 зі 100 балів. Реформатори", - додала вона.

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