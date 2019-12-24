Тарифи на опалення можуть знизитися на 30% вже наступного місяця, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх "платіжках" на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі. Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою", - сказав прем'єр під час зустрічі Ради регіонів під головуванням президента України Володимира Зеленського.

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"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук.