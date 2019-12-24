Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

"На наступний рік ми плануємо низку важливих потужних державних програм для ветеранів АТО/ООС і переселенців. У листопаді ми ухвалили рішення, яке дасть змогу ветеранам АТО/ООС і вимушеним переселенцям отримати доступне житло. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних терміном до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла", - сказав він на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

Зеленський зазначив, що для реалізації цієї ініціативи необхідно скоординувати дії органів державної влади та місцевого самоврядування.

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