Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи

"Міняємо підходи до фінансування університетів - будемо фінансувати установи вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Вже з січня буде працювати формульний підхід – 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

"Відходимо від традиційного показника щодо кількості студентів", – підкреслив глава уряду. - Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів".

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