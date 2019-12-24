Майже 80 тис. ветеранів та 400 тис. сімей переселенців потребують власного житла, - Коляда

"Майже 80 тис. ветеранів, це з урахуванням і діючих учасників бойових дій, потребують забезпечення житлом", - сказала вона у вівторок на засіданні Ради розвитку громад і територій під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коляда вказала, що, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні майже 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Ми розуміємо, що ця цифра може бути не зовсім коректною, оскільки частина з них, знову-таки, в зв'язку з відсутністю житла повернулася на тимчасово окуповану територію. За деякими даними, це більше 20%. І тільки у 12% є власне житло", - зазначила вона.

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Міністерка підкреслила, що якщо говорити про загальну цифру, то майже 400 тис. сімей з числа внутрішньо переміщених осіб потребують власного житла. Причому ще не забезпечена житлом, зокрема, 241 сім'я загиблих на Донбасі українських військовослужбовців, найбільше - в Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

При цьому є понад 2,5 тис. осіб, які мають як статус учасника бойових дій, так і внутрішньо переміщених осіб.