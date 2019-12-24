Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про їхнє звільнення повідомив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

"Я прийняв рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодних результатів", - сказав він.

Як повідомлялося, 5 липня Зеленський указами призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації та головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського.

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Ігор Бондаренко, 1964 року народження, уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ "Торговий дім Bondarenko").

Маркіян Мальський, 35 років, адвокат, кандидат юридичних наук, голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger, автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.