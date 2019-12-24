Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про їхнє звільнення повідомив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.
"Я прийняв рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодних результатів", - сказав він.
Як повідомлялося, 5 липня Зеленський указами призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації та головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського.
Ігор Бондаренко, 1964 року народження, уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ "Торговий дім Bondarenko").
Маркіян Мальський, 35 років, адвокат, кандидат юридичних наук, голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger, автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.