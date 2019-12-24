Суд випустив із СІЗО під домашній арешт американського добровольця Ленга, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США

Про це в фейсбуці повідомив його адвокат Дмитро Моргун, передає Цензор.НЕТ.

"Домашній арешт", - написав він.

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Ленг - колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектора". З добровольцями на фронті він провів понад рік..

Коли з'явилася легальна можливість, Ленг разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства в квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

У вересні 2019- го в міському суді Вінниці прокурор клопотав про арешт Крейга Ленга для можливої ​​подальшої екстрадиції військового на територію США, але суд помістив американця під домашній арешт. З'ясувалося, що він оголошений в міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

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Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, Ленга підозрюють в тому, що він разом із соратником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в умовлене місце, Ленг з другом, за версією слідства, застрелили покупців. Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.

За даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели, де вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни.

За словами адвоката, американець відкидає інкриміновані йому обвинувачення. Він упевнений, що Україна не має видавати Ленга США, оскільки там йому може загрожувати страта.