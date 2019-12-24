Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео Олега Богачука

Розглянувши скаргу захисту на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити без змін рішення Печерського суду Києва.

Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

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З репортажем із засідання суду з розгляду апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна ознайомитися тут.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.