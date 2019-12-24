Зеленський нагородив 6 українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Відповідний указ №949 /2019 оприлюднений на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
В указі зазначається, що нагороди вручені воїнам "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Далі наводимо повний список нагороджених українських воїнів.
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:
АНТИКОВА Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину
БАБІЧА Олександра Дмитровича — старшину
ДІБРОВА Сергія Сергійовича — прапорщика
ПЕТРЯКОВА Станіслава Сергійовича — прапорщика
СЕРГІЄНКА Антона Ігоровича — старшого солдата
СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю "За військову службу Україні":
БОРИСЕНКА Данила Сергійовича — капітана
КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта
КРЮЧКОВА Артема Геннадійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича — старшого сержанта
ПАШКОВА Станіслава Вікторовича — солдата
ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майора
ПОМАЗАНА Ярослава Романовича — солдата
ПРОЦЮКА Олега Володимировича — молодшого лейтенанта
САЧКА Олександра Дмитровича — капітана
СЕРДЮКА Олега Анатолійовича — майора.