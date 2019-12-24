Зеленський нагородив 6 українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Відповідний указ №949 /2019 оприлюднений на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

В указі зазначається, що нагороди вручені воїнам "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Далі наводимо повний список нагороджених українських воїнів.

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

АНТИКОВА Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину

БАБІЧА Олександра Дмитровича — старшину

ДІБРОВА Сергія Сергійовича — прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станіслава Сергійовича — прапорщика

СЕРГІЄНКА Антона Ігоровича — старшого солдата

СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

БОРИСЕНКА Данила Сергійовича — капітана

КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича — старшого сержанта

ПАШКОВА Станіслава Вікторовича — солдата

ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича — солдата

ПРОЦЮКА Олега Володимировича — молодшого лейтенанта

САЧКА Олександра Дмитровича — капітана

СЕРДЮКА Олега Анатолійовича — майора.