Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв

Про це в статті "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої казни на плечі бізнесу" повідомив президент "Української зернової асоціації" Микола Горбачов, повідомляє 112.

"Цього місяця виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ: компаніям-експортерам призначають додаткові перевірки. Ми сподіваємося, що в січні проблема вирішиться. Торік, у грудні, була аналогічна ситуація".

Він додав, що відшкодування ПДВ – це загальносвітова практика, яка застосовується в багатьох країнах з метою стимулювання підприємств, які виробляють продукцію для експортних ринків і є постачальниками валюти в країну. Практика необхідна для збереження робочих місць та динаміки приростів обсягів виробництва.

У зв'язку з тим що через неповернення ПДВ зернотрейдери зараз обмежені у фінансових коштах, аграрії, які вже кілька місяців не можуть отримати виплати за бюджетними програмами держпідтримки, обмежені і в можливості отримати кошти від продажів зерна, які традиційно активізуються під кінець року.

Таким чином, в умовах дефіциту оборотних коштів аграрії не зможуть закупити все необхідне для своєчасного проведення заходів у рамках весняної посівної кампанії, через що терміни проведення комплексу робіт можуть зрушити, що призведе до певних втрат в обсягах врожаю. Важливо, що сільгоспвиробників поставили в ситуацію дефіциту коштів напередодні самої резонансної реформи - відкриття ринку землі, повідомляють в "Українській аграрній конфедерації"

Як повідомлялося раніше, ситуація з невиплатою ПДВ завдасть серйозного удару по економіці. Особливо болючим він буде для металургів. Внаслідок ситуації, що склалася, люди у великих промислових містах можуть залишитися на Новий рік без зарплат.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

Варто зазначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були за часів уряду Миколи Азарова, коли виплати були фактично припинені. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузях, суміжних галузях. Протягом як мінімум останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може завдати сильного удару по репутації нового президента і його команди.

"Ситуація, що склалася, виглядає як диверсія проти влади, в тому числі - проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", - заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".