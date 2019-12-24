Ситуація з невиплатою ПДВ завдасть удару по економіці, особливо болючим він буде для металургів, - Федерація роботодавців

"Особливо болючим він буде для металургів, які всю другу половину року працювали в умовах несприятливої цінової кон'юнктури. Таку думку в статті "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої казни на плечі бізнесу" висловив директор департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Саливон, передає 112.

Як відомо, в грудні ДФС призначила масові додаткові перевірки, через які виплати відшкодувань ПДВ заблоковані.

"Кошти від відшкодування ПДВ використовуються підприємствами як обігові. Їх можуть спрямовувати, зокрема, на виплату зарплат. Щоб замістити дефіцит коштів, підприємства будуть змушені залучати банківські кредити, що, ясна річ, не так вже й просто. Цілком можна очікувати, що ситуація відіб'ється саме на виплаті зарплат, призведе до скорочення новорічних премій співробітникам. Нинішня система оплати енергоносіїв така, що якщо платежі в термін не внесено, підприємства просто відрізають від них, і вони не зможуть працювати. Тому ясна річ, що власні обігові кошти насамперед спрямовуватимуть на ці пріоритетні виплати. Люди можуть залишитися на Новий рік без зарплат", - сказав Сергій Саливон.

В контексті штучних затримок відшкодування ПДВ йдеться про аграрну і металургійні галузі, які як і раніше, залишаються локомотивом, який витягує на собі інші галузі української економіки.

За словами Саливона, підприємства - члени Федерації роботодавців також зіткнулися з проблемою затримки з відшкодуванням експортного ПДВ.

Також читайте: Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв

"Перші повідомлення почали надходити з кінця минулого тижня. Це сталося одночасно з блокуванням бюджетних платежів. Підприємствам почали призначати перевірки, і тим самим процедурно виплата ПДВ у них переноситься на місяць. Якщо контрольний орган призначає перевірку, це автоматично плюс 30 днів до строків. Найбільшими отримувачами відшкодування в країні є "Арселор Міттал Кривий Ріг", "Азовсталь", ММК ім. Ілліча. Напевно, прийдуть і до них. І взагалі до всіх, хто заявляє значні обсяги до відшкодування", - розповів Саливон.

Він додав, що з проблемою стикаються досить великі підприємства інших галузей: "Зокрема, в машинобудуванні Луцький СКФ зіткнувся з такою ситуацією. ДФС прекрасно розуміє, що скеровує перевірки до прозорих, транснаціональних компаній, які є чесними платниками податків і ніяких порушень у них знайдено не буде, але не це їхня мета. Просто хочуть затягнути процес і перенести виплати на січень".

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

Варто зазначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були за часів уряду Миколи Азарова, коли виплати були фактично припинені. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузях, суміжних галузях. Протягом як мінімум останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може завдати сильного удару по репутації нового президента і його команди.

"Ситуація, що склалася, виглядає як диверсія проти влади, в тому числі - проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", - заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".

За даними "Укрметаллургпром", тільки підприємствам ГМК, які забезпечують 12% ВВП України, 30% валютних надходжень і близько 700 тис. робочих місць з урахуванням суміжних виробництв, в грудні "притримали" більше 80% заявленого ними до відшкодування ПДВ, що в сумі становить близько 2 млрд грн.