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24.12.19 18:43

Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Представники НАК "Нафтогаз України" і російського "Газпрому" 26 грудня зустрінуться для остаточного узгодження договорів із транзиту газу.

Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Про це повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання. 26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом", - написав він.

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"Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України", - додав топменеджер української компанії.

Вітренко також висловив надію на те, що сторонам вдасться узгодити умови договорів і завершити процес вже в цю п'ятницю, 27 грудня, але водночас додав, що в разі необхідності робота триватиме і в вихідні.

Контракти з транзиту газу між Нафтогазом і Газпромом продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко 01

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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