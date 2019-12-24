Ворог від початку доби сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Один обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

6 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав поранення.

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Нагадаємо, 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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