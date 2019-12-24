Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на UBR.

На АЗС ОККО і WOG від початку місяця ціна на бензини А-92 і А-95, а також на дизпаливо впала на 1,8 грн. При цьому, зниження цін на АЗС AMIC для бензинів А-92 і А-95 становить 1,3 грн і 1,5 грн відповідно. Решта ринку, на жаль, показує куди менш привабливі показники щодо зниження цін.

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Зазначається, що паливний ринок України почав демонструвати стійку тенденцію до зниження цін починаючи з 5 грудня, коли гривня істотно зміцнилася щодо долара. Це дозволило компаніям-імпортерам скоротити витрати і почати плавне зниження цін, що тривало понад три тижні.

24 грудня ринок показав падіння цін на 0,5-1 грн /л. Так, в мережах ОККО і WOG ціни бензинів продовжили своє падіння, опустившись на 50 коп /л, AMIC знизив ціну бензинів на 80 коп./л. При цьому, в консолідованій мережі групи "Приват" - вперше з початку місяця - паливо подешевшало на 1 грн /л.

Експерти паливного ринку кажуть, що ті мережі, які почали знижувати ціни на паливо, ще на початку грудня завдяки зміцненню курсу гривні до долара продовжують плавне зниження, а ті, хто тримав цінник, після зустрічі з президентом - впали відразу на 1 грн.

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Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками паливного ринку, під час якої висловив стурбованість рівнем роздрібних цін на паливо. Незважаючи на усталену тенденцію до зниження цін в середньому по ринку, президент рекомендував мережам АЗС відмовитися від знижкових програм лояльності на користь ще більшого зниження цін на постійній основі.