Разумков, Оржель, Криклій та інші увійшли до складу Національної інвестиційної ради, - указ президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ, указ №950/2019 "Питання Національної інвестиційної ради" від 24 грудня опубліковано на сайті глави держави.
Радником секретаря Національної інвестиційної ради затверджено Бесіка Сахарулідзе, якого указом введено до складу Ради.
Крім нього, до складу Ради введені спікер Ради Дмитро Разумков (за згодою, як і Арахамія і Сіхарулідзе), міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель і міністр інфраструктури Владислав Криклій.
В особистому складі Нацради затверджені, крім Арахамії і Ковалів, президент і генеральний директор компанії "POSCO International Corp." (Південна Корея) Кім Янг-Сан (за згодою), прем'єр України Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, міністр юстиції Денис Малюська, а також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
Указом зі складу ради виведені міністр закордонних справ Вадим Пристайко, народний депутат України ексвіце-прем'єр-міністр - міністр економрозвитку Степан Кубів, ексміністр юстиції Павло Петренко і експрем'єр Володимир Гройсман.