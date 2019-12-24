З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас на сьогодні некомплект у Київській патрульній поліції на 34%. З 2 тис. патрульних поліцейських 34% немає.

З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, немає половини поліцейських", - сказав Геращенко.

При цьому він пояснив, чому склалася така ситуація.

"Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо, і хочемо, щоби вони працювали добре, отримують зарплатню 12 тис. 400 гривень. Зарплатня водія маршрутки - 17-18 тис. гривень... І тому багато патрульних поліцейських, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть так працювати", - заявив Геращенко.

У цьому зв'язку заступник міністра зазначив, що у МВС сподіваються, що наступного року бюджет України буде перевиконаний і зарплата для патрульних поліцейських буде підвищуватися. "Нам потрібно більше поліцейських", - додав він.





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