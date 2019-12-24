Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель

Таку інформацію оприлюднив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустрічі в Мінську 20 грудня, за підсумками якої Україна-РФ-ЄК підписали міжурядовий протокол - Ред.), це понад $3 млрд з арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом п'яти років", - написав міністр у своїй колонці для видання "Економічна правда" у вівторок.

"Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 - живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу", - наголосив Оржель.

При цьому глава Мінекоенерго зазначив, що на зустрічі в Мінську сторони досягли суттєвого прогресу, проте наразі ризик неукладення нового контракту все ще є.

"Протокол - це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає. Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром", - додав міністр.

Також читайте: Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.